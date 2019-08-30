Назван лучший игрок Лиги Европы сезона 2018/19

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Бельгии и мадридского Реала Эден Азар признан лучшим футболистом прошлого сезона Лиги Европы.

Экс-полузащитник Челси Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы-2018/19.

28-летний футболист в составе лондонской команды выиграл турнир, а в финале отличился дублем.

В борьбе за награду Эден Азар опередил бывшего одноклубника Оливье Жиру (который стал лучшим бомбардиром Лиги Европы) и Луку Йовича (экс-игрока Айнтрахта).

Напомним, Эден Азар в составе Челси стал победителем Лиги Европы УЕФА прошлого сезона. В финале "синие" победили лондонский Арсенал.

Этим летом Азар перебрался из лондонского Челси в мадридский Реал за 100 миллионов евро.