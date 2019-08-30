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Назван лучший игрок Лиги Европы сезона 2018/19

Назван лучший игрок Лиги Европы сезона 2018/19
15:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Бельгии и мадридского Реала Эден Азар признан лучшим футболистом прошлого сезона Лиги Европы.

Экс-полузащитник Челси Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы-2018/19.

28-летний футболист в составе лондонской команды выиграл турнир, а в финале отличился дублем.

В борьбе за награду Эден Азар опередил бывшего одноклубника Оливье Жиру (который стал лучшим бомбардиром Лиги Европы) и Луку Йовича (экс-игрока Айнтрахта).

Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА

Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

Напомним, Эден Азар в составе Челси стал победителем Лиги Европы УЕФА прошлого сезона. В финале "синие" победили лондонский Арсенал. 

Этим летом Азар перебрался из лондонского Челси в мадридский Реал за 100 миллионов евро.

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Лига Европы, ФК Реал, ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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