Чемпион мира из ПСЖ продолжит карьеру в мадридском Реале

Новости спорта:Французский голкипер ПСЖ Альфонс Ареола близок к переходу в мадридский Реал.

Кейлор Навас этим летом должен пополнить состав "ПСЖ". Об этом заявили многие авторитетные СМИ, так что осталось дождаться лишь официального объявление.

Однако появилась новая информация по данной сделке. Как передает RMC Sport, крайне вероятно, что в обратном направлении в Мадрид уедет Альфонс Ареола.

Французский голкипер начал сезон, как основной вратарь парижан, однако данная кандидатура все равно не устраивала Томаса Тухеля. Всего же, Альфонс провел в составе "ПСЖ" 58 матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий "Ювентуса" отказался переходить в "ПСЖ".