Агент Тайсона объяснил, почему сорвался переход игрока в Рому

Новости спорта:Шатер и Рома не смогли договорится о сумме трансфера.

Диего Дорнеллес, агент игрока донецкого Шахтера Тайсона, в комментарии для RomaPress рассказал о переговорах Ромы по поводу трансфера бразильца.

По его словам, джаллоросси очень заинтересованы в том, чтобы привезти 31-летнего в Италию. Однако есть проблемы.

"Ситуация застопорилась из-за отказа "Шахтера" вести переговоры. Они хотят, чтобы пункт о выкупе был закрыт. Конкретная сумма – 30 миллионов евро. Итальянская сторона даже пыталась договориться, но безуспешно", - сказал Диего Дорнеллес.

Рома также хотела купить игрока Динамо Никиту Бурду.