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Агент Тайсона объяснил, почему сорвался переход игрока в Рому

Агент Тайсона объяснил, почему сорвался переход игрока в Рому
10:09 Сегодня Телеграф footboom.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шатер и Рома не смогли договорится о сумме трансфера.

Диего Дорнеллес, агент игрока донецкого Шахтера Тайсона, в комментарии для RomaPress рассказал о переговорах Ромы по поводу трансфера бразильца.

По его словам, джаллоросси очень заинтересованы в том, чтобы привезти 31-летнего в Италию. Однако есть проблемы.

"Ситуация застопорилась из-за отказа "Шахтера" вести переговоры. Они хотят, чтобы пункт о выкупе был закрыт. Конкретная сумма – 30 миллионов евро. Итальянская сторона даже пыталась договориться, но безуспешно", - сказал Диего Дорнеллес.

Рома интересуется игроком Ливерпуля

Рома также хотела купить игрока Динамо Никиту Бурду.

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ФК Рома, ФК Шахтер, УПЛ, Тайсон, Новости футбола.
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