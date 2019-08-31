Рома нашла альтернативу Тайсону

Новости спорта:Молодой полузащитник может продолжить карьеру в Серии А.

Рома продолжает поиски подходящего футболиста, который способен усилить атакующую линию

Как сообщает Calciomercato, руководство "волков" начало переговоры с Коринтиансом о трансфере 21-летнего бразильца Матеуса Витала.

Отмечается, что молодой полузащитник является альтернативой хавбеку Шахтера Тайсону, которого боссы донецкого клуба наотрез отказались продавать меньше чем за 30 миллионов евро.

Рома не готова платить такую сумму за Тайсона, поэтому начала рассматривать другие варианты, в число которых и вошел Витал.