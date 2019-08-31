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Рома нашла альтернативу Тайсону

Рома нашла альтернативу Тайсону
09:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Молодой полузащитник может продолжить карьеру в Серии А.

Рома продолжает поиски подходящего футболиста, который способен усилить атакующую линию

Как сообщает Calciomercato, руководство "волков" начало переговоры с Коринтиансом о трансфере 21-летнего бразильца Матеуса Витала.

Отмечается, что молодой полузащитник является альтернативой хавбеку Шахтера Тайсону, которого боссы донецкого клуба наотрез отказались продавать меньше чем за 30 миллионов евро.

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Рома не готова платить такую сумму за Тайсона, поэтому начала рассматривать другие варианты, в число которых и вошел Витал.

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ФК Рома, Футбол, Тайсон, Новости футбола, Матеус Витал.
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