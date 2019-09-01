"Он нужен нам": Эмери похвалил Озила

Новости спорта:Наставник Арсенала поддержал футболиста Месута Озила.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери высказался о полузащитнике команды Месуте Озиле.

"Мы нуждаемся в Озиле. Хотим, чтобы он стабильно тренировался и мог играть в каждом матче.

На прошлой неделе Месут не был готов на 100% к матчу с Ливерпулем, но он становится лучше с каждой тренировкой и близок к возвращению в состав.

Озил нужен нам, потому что это игрок с другими качествами. У нас должны быть разные способы подготовки к матчу, и игроки с разными характеристиками. Он может помочь нам добавить качества», – сказал Эмери.