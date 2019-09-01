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"Он нужен нам": Эмери похвалил Озила

"Он нужен нам": Эмери похвалил Озила
06:05 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Арсенала поддержал футболиста Месута Озила.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери высказался о полузащитнике команды Месуте Озиле.

"Мы нуждаемся в Озиле. Хотим, чтобы он стабильно тренировался и мог играть в каждом матче.

На прошлой неделе Месут не был готов на 100% к матчу с Ливерпулем, но он становится лучше с каждой тренировкой и близок к возвращению в состав.

Игрок Арсенала может перейти в Бешикташ

Озил нужен нам, потому что это игрок с другими качествами. У нас должны быть разные способы подготовки к матчу, и игроки с разными характеристиками. Он может помочь нам добавить качества», – сказал Эмери.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, ФК Бешикташ, Месут Озил, Новости футбола.
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