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Ницца подписала очередного таланта из Топ клуба

Ницца подписала очередного таланта из Топ клуба
14:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Орлята продолжают усиливать состав после прихода нового владельца.

Ницца подписала защитника ПСЖ Стэнли Нсоки, гласит заявление на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения игрока с Ниццей не разглашаются. Сумма трансфера ориентировочно составила 12,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нсоки отыграл за ПСЖ 12 поединков во всех турнирах — забитыми мячами не отличался. В стартовавшем сезоне 20-летний защитник ни разу не появлялся на поле в футболке парижан.

Напомним, что во вторник английский миллиардер Джим Рэтклифф завершил процедуру приобретения Ниццы, пообещав сделать клуб с Лазурного берега постоянным участником еврокубков. При Рэтклиффе Орлята уже успели приобрести за 20,5 миллиона евро нападающего Аякса Каспера Дольберга, а также арендовать у Наполи полузащитника Адама Унаса.

В турнирной таблице французской Лиги 1 Ницца сейчас занимает 5-е место, а в следующем туре команда Патрика Вийера на выезде будет противостоять Ренну. Эта встреча состоится в воскресенье, 1 сентября.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Стэнли Нсоки.
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