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Свитолина: Уже не терпится посмотреть бой Ломаченко - Кэмпбелл

Свитолина: Уже не терпится посмотреть бой Ломаченко - Кэмпбелл
14:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Теннисистка тоже будет поддерживать своего соотечественника в поединка.

Сегодня, в ночь с 31 августа на 1 сентября, украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко проведет поединок против британского боксера Люка Кэмпбелла.

На кону будут стоять пояса Василия, а также титул WBC, который вакантным оставил Майки Гарсия.

Некоторые известные спортсмены, такие как Александр Поветкин или Энтони Джошуа высказались касательно данного противостояния. Не осталась в стороне и первая ракетка Украина, а также пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина.

"Не могу дождаться завтрашнего боя Ломаченко. Василий, иди до конца!", - написала теннисистка в своем Instagram.

Напомним, что сама Свитолина стала победительницей украинского дерби против Даяны Ястремской в третьем круге основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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