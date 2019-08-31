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"Он умеет завершать атаки": Конте лестно отозвался о Санчесе

"Он умеет завершать атаки": Конте лестно отозвался о Санчесе
20:41 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Антонио Конте готов доверять Алексису Санчесу.

Скорее всего, Алексис Санчес дебютирует за Интер уже в ближайшем матче.

"Санчес полон энтузиазма и настроен серьезно работать. Он поедет с нами на матч с Кальяри. Он умеет завершать атаки и ассистировать, несмотря на трудности в Манчестер Юнайтед.

Мы должны продолжать усердно работать. Мы хорошо начали, но я сказал ребятам, что есть два аспекта, в которых мы должны прибавить, потому что сейчас мы закладываем фундамент на будущее.

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Что касается перехода Наингголана в Кальяри, то я отношусь к Радже с огромным уважением. Он очень хороший игрок, я хотел видеть его в Челси в своем первом сезоне там.

Вы прекрасно знаете, что решения были приняты совсем другие, но завтра я с огромным удовольствием поприветствую его", – рассказал Конте.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Серия А, Алексис Санчес, Антонио Конте.
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