"Он умеет завершать атаки": Конте лестно отозвался о Санчесе

Новости спорта:Антонио Конте готов доверять Алексису Санчесу.

Скорее всего, Алексис Санчес дебютирует за Интер уже в ближайшем матче.

"Санчес полон энтузиазма и настроен серьезно работать. Он поедет с нами на матч с Кальяри. Он умеет завершать атаки и ассистировать, несмотря на трудности в Манчестер Юнайтед.

Мы должны продолжать усердно работать. Мы хорошо начали, но я сказал ребятам, что есть два аспекта, в которых мы должны прибавить, потому что сейчас мы закладываем фундамент на будущее.

Что касается перехода Наингголана в Кальяри, то я отношусь к Радже с огромным уважением. Он очень хороший игрок, я хотел видеть его в Челси в своем первом сезоне там.

Вы прекрасно знаете, что решения были приняты совсем другие, но завтра я с огромным удовольствием поприветствую его", – рассказал Конте.