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Трансфер Неймара в Барселону сорвался

Трансфер Неймара в Барселону сорвался
17:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в отчаянии в ожидании официального завершения трансфера в «Барселону».

Как сообщает журналист Херард Ромеро, футболист связался с некоторыми игроками каталонского клуба и сообщил им, что его трансфер этим летом не состоится.

Напомним, «Барселона» сделала парижскому клубу несколько предложений, от которых парижане отказались. Последним вариантом, на который якобы согласился «ПСЖ», был обмен Неймара на Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Жана-Клера Тобидо с доплатой со стороны «Барселоны». Тем не менее ни руководство испанского гранда, ни главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не сумели уговорить Дембеле сменить клубную прописку.

Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ», а спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца всё же был достигнут. В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач.

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Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года. Неймар уже выступал в составе каталонской команды в период с 2013 по 2017 год.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Новости спорта, Новости футбола.
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