Скачать
Суббота, 31.08.2019
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Зинченко начал голевую атаку, Агуэро забил в девятку (Видео)

Зинченко начал голевую атаку, Агуэро забил в девятку (Видео)
19:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александр Зинченко поучаствовал в голевой атаке Ман Сити в игре с Брайтоном.

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион» хозяева на 55-й минуте довели счёт до 3:0. Свой второй гол во встрече забил нападающий Серхио Агуэро.

После быстрой комбинации, начатой Александром Зинченко и продолженной в касание Давидом Сильвой, Агуэро эффектно пробил в дальнюю девятку с линии штрафной.

4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью 1:1.

31 августа также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».

В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, АПЛ, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
02 Усик прибыл в Лондон в патриотических гетрах (Видео)
03 Ломаченко - Кэмпбелл: опубликованы подробности контракта на бой
04 Британские журналисты попытались повторить трюки Ломаченко: что из этого получилось (Видео)
05 Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь