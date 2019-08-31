Зинченко начал голевую атаку, Агуэро забил в девятку (Видео)

Новости спорта:Александр Зинченко поучаствовал в голевой атаке Ман Сити в игре с Брайтоном.

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион» хозяева на 55-й минуте довели счёт до 3:0. Свой второй гол во встрече забил нападающий Серхио Агуэро.

После быстрой комбинации, начатой Александром Зинченко и продолженной в касание Давидом Сильвой, Агуэро эффектно пробил в дальнюю девятку с линии штрафной.

4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью 1:1.

31 августа также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».

В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».