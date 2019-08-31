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Камбэк Днепра-1 на последних секундах в матче с Колосом (Видео)

Камбэк Днепра-1 на последних секундах в матче с Колосом (Видео)
19:47 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Днепр-1

Новости спорта:В матче 6-го тура чемпионата Украины встретились два коллектива, которые еще в прошлом году играли в Первой лиге. Днепр-1 оказался сильнее Колоса.

Матч начался из атак хозяев, но опасные момент не смогли реализовать Назаренко и Сафронов, а вот гости своим моментом воспользовались: после молниеносной атаки Волков отдал в штрафную на Морозко, который неотпорным ударом в верхний угол открыл счет.

Сравнять счет хозяева смогли на 58-й минуте. Мяч в штрафной площади Колоса отскочил к Назаренко, который забил свой дебютный гол в чемпионате Украины.

В конце матча каждый из коллективов пытался вырвать победу, и удалось это хозяевам. На последней минуте добавочного времени победу для хозяев вырвал Игорь Когут.

Днепр-1 одержал первую домашнюю победу в чемпионате. Теперь подопечные Михайленко, набрав 8 очков, на один пункт опережают своих сегодняшних соперников из Колоса.

Днепр-1 - Колос 2:1

Голы: Назаренко, 58, Когут, 90+3 - Морозко, 17

Днепр-1: Юрчук, Романюк, Сафронов, Логинов, Полевой, Вакулко, Когут, Чичиков, Булеца (Снижко, 54), Назаренко (Коркишко, 78), Кулиш (Шаповал, 84)

Колос: Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Поздеев (Ориховский, 52), Милько, Д. Костышин (Смирный, 61), Морозко, Волков, Лысенко (Нехтий, 75)

Предупреждения: Романюк, 53, Полевой, 54, Когут, 90+3 - Костышин, 39, Ориховский, 55, Зозуля, 71, Черноморец, 90+1

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Чемпионат Украины, Новости футбола, Up, ФК Колос, ФК Днепр-1.
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