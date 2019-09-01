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Олимпик подписал нигерийского форварда

Олимпик подписал нигерийского форварда
07:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Прошлый сезон 21-летний Чарльз провел в составе македонского клуба Работнички.

Олимпик на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Джеффри Чарльза. С нигерийцем дончане подписали 3-летний контракт.

Прошлый сезон 21-летний Чарльз провел в составе македонского клуба Работнички, за который он сыграл 31 матч, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

После поражения от Карпат (1:3) в четвертом туре чемпионата Украины с поста главного тренера Олимпика был уволен Жулио Сезар. Сейчас команду временно возглавил Игорь Климовский, под руководством которого дончане смогли сыграть вничью с Динамо (1:1) неделю назад

Олимпик после пяти сыгранных туров набрал одно очко и идет на последнем месте в турнирной таблице Favbet Лиги. Следующий матч команда проведет 1 сентября против Шахтера. Начало встречи в 17:00.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Джеффри Чарльз.
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