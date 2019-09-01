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Голевая перестрелка Ювентус - Наполи 4:3 (Видео голов)

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Голевая перестрелка Ювентус - Наполи 4:3 (Видео голов)
08:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 2-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Наполи».

Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ювентуса» Данило, отличившийся на 16-й минуте. Спустя три минуты нападающий Гонсало Игуаин отправил второй мяч в ворота гостей. В середине второго тайма форвард туринцев Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.

До 81-й минуты «Наполи» сравнял счёт — отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо, а также нападающий Ирвин Лосано. Победу хозяевам принёс защитник «Наполи» Калиду Кулибали, забивший в свои ворота на 92-й минуте.

«Ювентус», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (3) занимает восьмое место.

Ювентус — Наполи 4:3

Голы: Данило, 16, Игуаин, 19, Роналду, 62, Калибали, 90+2 (в свои ворота) — Манолас, 66, Лосано, 68, Ди Лоренцо, 81.

Ювентус: Щесны — Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Хедира (Джан, 60), Пьянич, Матюиди — Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Криштиану Роналду.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулам (Мариу Руи, 46) — Кальехон, Аллан (Эльмас, 74), Зьелински, Инсинье (Лосано, 46) — Руис — Мертенс.

Предупреждения: Матюиди, Алекс Сандро, Дуглас Коста — Гулам, Ди Лоренцо.

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ФК Ювентус, ФК Наполи, Серия А, Новости футбола.
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