Неймар вернется в состав ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар согласился остаться в клубе на этот сезон, сообщает Sky Sports.
По информации источника, вчера оборвались переговоры по возвращению бразильца в Барселону. Каталонцам так и не удалось удовлетворить финансовые запросы французского клуба, даже несмотря на готовность Неймара оплатить часть трансфера собственными средства (речь идет о 20 миллионах евро).
Сегодня Неймар вылетит в Майами, где присоединится к сборной Бразилии.
Ожидается, что 27-летний форвард будет готов соблюдать свои контрактные обязательства после возвращения из расположения "селесао".