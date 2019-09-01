Неймар вернется в состав ПСЖ

Новости спорта:Бойкот бразильского нападающего, скорее всего, завершен.

Нападающий ПСЖ Неймар согласился остаться в клубе на этот сезон, сообщает Sky Sports.

По информации источника, вчера оборвались переговоры по возвращению бразильца в Барселону. Каталонцам так и не удалось удовлетворить финансовые запросы французского клуба, даже несмотря на готовность Неймара оплатить часть трансфера собственными средства (речь идет о 20 миллионах евро).

Сегодня Неймар вылетит в Майами, где присоединится к сборной Бразилии.

Ожидается, что 27-летний форвард будет готов соблюдать свои контрактные обязательства после возвращения из расположения "селесао".