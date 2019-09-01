Тренер Гента: Александрия может всех удивить

Новости спорта:Тренер Гента Йесс Торуп призывает не списывать Александрию со счетов в борьбе за выход в плей-офф ЛЕ.

Главный тренер Гента Йесс Торуп прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Слова специалиста приводит пресс-служба бельгийского клуба.

"Мы достигли нашей первой цели – прошли квалификацию. Но это не значит, что мы собираемся на этом останавливаться. Наоборот, у нас есть амбиции. Мы хотим добиться как можно большего в Европе.

Легких матчей в Лиге Европы не существует. Александрия может казаться самым маленьким клубом, но они еще могут всех удивить в этой группе. Это малоизвестная команда, но я знаю, что они сильны", - рассказал Торуп.

Другими соперниками Александрии будут Вольфсбург и Сент-Этьен.