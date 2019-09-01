Сульшер раскритиковал игроков МЮ после ничьи с Саутгемптоном

Новости спорта:Тренер МЮ остался не доволен игрой своих игроков в игре против Саутгемптона.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с Саутгемптоном (1:1) в рамках 4-го тура АПЛ.

"Думаю, спустя полчаса после начала матча мы, как команда, стали неряшливо терять мяч, и Поль был одним из тех, кто допускал эти ошибки.

Он ничуть не отличался от остальных. Мы, как команда, не играли хорошо, хотя в заключительные 20 минут или полчаса он создал кучу возможностей для нас впереди.

Каждый предъявляет к нему большие ожидания в каждом матче. Он должен обороняться, он должен атаковать, он должен выигрывать верховые единоборства, он должен идти в дриблинг, он должен пасовать. Таков Поль, и в таких условиях он раскрывается лучше всего", — цитирует Сульшера Daily Mirror.

В матче с "святыми" Погба совершил 7 потерь и отдал 62 паса с точностью 80,6%. Также Поль не совершил не единого отбора или перехвата за 90 минут, проведенных на поле.