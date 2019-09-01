Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Яркий бой Ломаченко в Лондоне (Фото, Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)

Сульшер раскритиковал игроков МЮ после ничьи с Саутгемптоном

Сульшер раскритиковал игроков МЮ после ничьи с Саутгемптоном
16:12 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер МЮ остался не доволен игрой своих игроков в игре против Саутгемптона.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с Саутгемптоном (1:1) в рамках 4-го тура АПЛ.

"Думаю, спустя полчаса после начала матча мы, как команда, стали неряшливо терять мяч, и Поль был одним из тех, кто допускал эти ошибки.

Он ничуть не отличался от остальных. Мы, как команда, не играли хорошо, хотя в заключительные 20 минут или полчаса он создал кучу возможностей для нас впереди.

Саутгемптон отобрал очки у МЮ

Каждый предъявляет к нему большие ожидания в каждом матче. Он должен обороняться, он должен атаковать, он должен выигрывать верховые единоборства, он должен идти в дриблинг, он должен пасовать. Таков Поль, и в таких условиях он раскрывается лучше всего", — цитирует Сульшера Daily Mirror.

В матче с "святыми" Погба совершил 7 потерь и отдал 62 паса с точностью 80,6%. Также Поль не совершил не единого отбора или перехвата за 90 минут, проведенных на поле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
03 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
04 Ломаченко - Кэмпбелл: полный бой (Видео)
05 Ломаченко - Кэмпбелл. Видео нокдауна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь