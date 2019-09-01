Обладатель Золотого мяча считает, что Неймару следовало бы перейти в Испанию

Новости спорта:Ривалдо считает, что переход Неймара помог бы испанскому футболу.

Ривалдо дал свой комментарий по поводу возможного трансфера Неймара.

"Неймару не стоило уходить из Барселоны. Это была ошибка, он должен это понять. Ему следует вернуться в Испанию, даже если это будет не Камп Ноу.

Испанскому футбола пойдет на пользу, если бы Неймара подписал даже Реал", – цитирует Ривалдо Sport.es.

Напомним, Неймар покинул "блаугранас" в 2017 году, перейдя в ПСЖ. Этим летом главными претендентами на звездного бразильца были Барселона и Реал, но Неймар в итоге остался в парижском клубе.