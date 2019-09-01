Обладатель Золотого мяча считает, что Неймару следовало бы перейти в Испанию

Ривалдо дал свой комментарий по поводу возможного трансфера Неймара.
"Неймару не стоило уходить из Барселоны. Это была ошибка, он должен это понять. Ему следует вернуться в Испанию, даже если это будет не Камп Ноу.
Испанскому футбола пойдет на пользу, если бы Неймара подписал даже Реал", – цитирует Ривалдо Sport.es.
Напомним, Неймар покинул "блаугранас" в 2017 году, перейдя в ПСЖ. Этим летом главными претендентами на звездного бразильца были Барселона и Реал, но Неймар в итоге остался в парижском клубе.