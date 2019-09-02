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Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ

Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ
02:54 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский вингер верит в свою команду.

Игрок сборной Украины выразил благодарность болельщикам , и сказал о целях на сезон.

"Это был фантастический, удивительный день и я действительно счастлив. Я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и медиков Вест Хэма, которые много работали со мной и ждали этого дня. Было очень трудно оставаться в хорошем настроении.

Прошло десять месяцев после травмы. Весь персонал действительно очень помог мне. Не просто работая каждый день в тренажерном зале, но и разговаривая со мной и заставляя меня сосредоточиться на моем выздоровлении.

Мы хорошо провели сегодняшний матч.

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Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня была прекрасная атмосфера и теперь нам нужно продолжать ежедневную работу, чтобы постоянно улучшать игру.

В конце чемпионата мы увидим результат. Я думаю, что у нас много хороших игроков, и мы должны финишировать в первой шестерке", – поделился Ярмоленко в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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