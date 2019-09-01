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Ювентус нацелился на трансфер звездного "ветерана" Баварии

Ювентус нацелился на трансфер звездного "ветерана" Баварии
16:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник мюнхенской Баварии Жером Боатенг может перебраться в туринский Ювентус.

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Жерому Боатенгу, утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру немца в качестве возможной замены защитнику Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок колена. Боатенг пропустил тренировку «Баварии», а также фотосессию, и сегодня может вылететь в Турин.

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30-летний Боатенг родился в Западном Берлине в семье эмигранта из Ганы. Является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов. В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

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ФК Бавария, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Жером Боатенг.
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