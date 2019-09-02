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Реал согласовал еще один громкий трансфер

Реал согласовал еще один громкий трансфер
08:21 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Мадридский клуб усилится португальским полузащитником "Спортинга".

«Реал» находится на финальной стадии переговоров о трансфере хавбека лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Как сообщает ESPN, стороны объявят о переходе 2 сентября, когда закрывается летнее трансферное окно. Ожидается, что за Фернандеша «сливочные» заплатят 70 миллионов евро.

Отметим, что этим летом Фернандеша хотели подписать «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Сам игрок хотел перейти в лондонский клуб.

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В этом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 5 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Контракт игрока со «Спортингом» истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» купит Фернандеша, но этот сезон он проведет в «Спортинге» в аренде.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Бруну Фернандеш.
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