Реал согласовал еще один громкий трансфер

Новости спорта:Мадридский клуб усилится португальским полузащитником "Спортинга".

«Реал» находится на финальной стадии переговоров о трансфере хавбека лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Как сообщает ESPN, стороны объявят о переходе 2 сентября, когда закрывается летнее трансферное окно. Ожидается, что за Фернандеша «сливочные» заплатят 70 миллионов евро.

Отметим, что этим летом Фернандеша хотели подписать «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Сам игрок хотел перейти в лондонский клуб.

В этом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 5 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Контракт игрока со «Спортингом» истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» купит Фернандеша, но этот сезон он проведет в «Спортинге» в аренде.