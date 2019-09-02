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Вацко назвал имя нового наставника Карпат

Вацко назвал имя нового наставника Карпат
08:30 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский журналист уверен, что Карпаты в ближайшее время возглавит новый специалист.

Известный украинский журналист Виктор Вацко в своем Twitter аккаунте анонсировал появление в львовских Карпатах нового главного тренера.

"Насколько я понимаю, Роман Санжар – новый главный тренер Карпат. А Чижевский остается в структуре клуба", - сообщил Вацко.

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Стоит отметить, что Александр Чижевский заменил Фабри Гонсалеса на посту главного тренера львовян.

Напомним, недавно руководство Карпаты разорвало контракт с экс-игроком Лацио Прце.

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ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Виктор Вацко.
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