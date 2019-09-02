Вацко назвал имя нового наставника Карпат

Известный украинский журналист Виктор Вацко в своем Twitter аккаунте анонсировал появление в львовских Карпатах нового главного тренера.
"Насколько я понимаю, Роман Санжар – новый главный тренер Карпат. А Чижевский остается в структуре клуба", - сообщил Вацко.
Наскільки я розумію, Роман Санжар - новий головний А Чижевський залишається у структурі клубу.— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 1 сентября 2019 г.
Стоит отметить, что Александр Чижевский заменил Фабри Гонсалеса на посту главного тренера львовян.
Напомним, недавно руководство Карпаты разорвало контракт с экс-игроком Лацио Прце.