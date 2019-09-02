Ротань - о предстоящих матчах молодежной сборной Украины

Новости спорта:Наставник украинской молодежки надеется на хороший результат в матче против Финляндии.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке команды к матчам отбора на Евро-2021 (U-21) против Мальты и Финляндии. Наставник отметил, что его тренерский штаб детально изучил игру финской молодежки.

«Прежде всего, нужно восстановить ребят после матчей за клубы, свести их состояние к общему знаменателю. Основную же часть подготовки будет посвящено тактической работе. Футболистов начнем знакомить с финской молодежкой с понедельника, когда соберется вся команда. Информации у нас хватает», — цитирует тренера официальный сайт УАФ.

Ротань высоко оценил молодежную сборную Финляндии. Однако заявил, что украинская команда настроена только на победу.

«Финляндия — дисциплинированная команда, которая компактно играет и неплохо прессингует. Для оппонентов она создает минимум пространства, а это говорит о том, что нас ждет непростой поединок».

«Два года назад, по сути, эта финская сборная не пустила сборную Украины в финальную часть юношеского Евро, обыграв в элит-раунде. Поэтому еще раз скажу, что к нам в гости едет непростой соперник, но мы настроены только на победу».

С Финляндией молодежная сборная Украины сыграет 6 сентября, с Мальтой — 10 сентября. Оба матча пройдут в Запорожье.