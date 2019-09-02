Ювентус срочно ищет замену своему капитану

Новости спорта:Джорджо Кьеллини получил серьезную травму.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини завтра будет прооперирован — капитан Старой синьоры порвал крестообразную связку правого колена на тренировке команды.

Характер травмы таков, что Кьеллини выбыл минимум на полгода. Более точный срок восстановления будет понятен по итогам операции.

В связи с этим Ювентус в срочном порядке начал поиски защитника для замены капитана. Трансферное окно в Италии закрывается сегодня, 2 сентября.

Потенциальными трансферами считаются Жером Боатенг (Бавария), Деян Ловрен (Ливерпуль), Шкодран Мустафи (Арсенал) или возвращение Меди Бенатия из катарского Аль-Духаила, куда марокканец ушел в январе.

В этом сезоне 35-летний Кьеллини помог Ювентусу обыграть Парму в первом туре чемпионате Италии — он забил единственный и победный мяч в игре. В кампании 2018/19 на счету защитника 31 матч за бьянконери, в которых он отметился 1 голом и 1 результативным пассом.