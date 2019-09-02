Звездный одноклубник Ярмоленко продолжит карьеру в Испании

Новости спорта:Мексиканец в сезоне 2014/15 играл в Испании за Реал.

Севилья на официальном сайте сообщила о переходе нападающего Вест Хэма Чичарито. Подробности сделки не разглашаются.

На прошлой неделе Marca передавала, что мексиканец подпишет с Севильей 3-летний контракт, а его трансфер обойдется нервионцам в 10 миллионов фунтов.

Чичарито лишь недавно восстановился после травмы, в нынешнем сезоне он успел провести 2 матча за Вест Хэм. В прошлой кампании мексиканский форвард отыграл в составе Молотобойцев 26 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Чичарито уже выступал в Испании — сезон 2014/15 он провел на правах аренды в составе Реала, забив за Сливочных 9 мячей в 33 матчах во всех турнирах.

31-летний мексиканец стал 12-м новичком Севильи в межсезонье.

Севилья под руководством экс-тренера Реала и сборной Испании Хулена Лопетеги после трех туров занимает второе место в чемпионате Испании с семью очками. Следующий матч нервионцы проведут против Алавеса на выезде.