Звездный одноклубник Ярмоленко продолжит карьеру в Испании

Севилья на официальном сайте сообщила о переходе нападающего Вест Хэма Чичарито. Подробности сделки не разглашаются.
На прошлой неделе Marca передавала, что мексиканец подпишет с Севильей 3-летний контракт, а его трансфер обойдется нервионцам в 10 миллионов фунтов.
Чичарито лишь недавно восстановился после травмы, в нынешнем сезоне он успел провести 2 матча за Вест Хэм. В прошлой кампании мексиканский форвард отыграл в составе Молотобойцев 26 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Ранее Чичарито уже выступал в Испании — сезон 2014/15 он провел на правах аренды в составе Реала, забив за Сливочных 9 мячей в 33 матчах во всех турнирах.
31-летний мексиканец стал 12-м новичком Севильи в межсезонье.
Севилья под руководством экс-тренера Реала и сборной Испании Хулена Лопетеги после трех туров занимает второе место в чемпионате Испании с семью очками. Следующий матч нервионцы проведут против Алавеса на выезде.