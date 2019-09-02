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Милан сделал Шахтеру официальное предложение по Тайсону

Милан сделал Шахтеру официальное предложение по Тайсону
14:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Горняки хотят получить 30 миллионов евро.

Милан сделал предложение Шахтеру по трансферу полузащитника Горняков Тайсона, сообщает журналист Маттео Педроси в Twitter. Россонери предлагают за бразильца 20 миллионов евро.

Шахтер же готов отпустить Тайсона за 30 миллионов евро, стороны продолжают вести переговоры. Напомним, что Милан рассчитывает получить скидку от Горняков. Трансферное окно в Серии А закрывается сегодня, 2 сентября.

Ранее бразильца активно провожали в Рому, но Горняки отклонили предложение римлян, которых с нового сезона возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Отметим, что в случае продажи Тайсона Шахтер может подписать полузащитника Шальке Евгения Коноплянку.

В стартовавшем сезоне 31-летний Тайсон принял участие в 5 матчах Шахтера, забив 2 гола и отдав 4 результативных передачи. Вчера капитан Горняков не попал в заявку команды на матч 6-го тура Favbet Лиги против Олимпика (4:0).

Милан после двух сыгранных туров идет на 13-м месте в турнирной таблице Серии А. В следующем матче россонери сыграют на выезде против Вероны.

Шахтер продолжает уверенно лидировать в Favbet Лиге. Горняки на 7 очков опережают Десну. В следующем матче 14 сентября команда Луиша Каштру сыграет против Зари.

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ФК Милан, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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