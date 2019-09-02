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Экс-звезда Шахтера прибыл в Рим для завершения перехода в Рому

Экс-звезда Шахтера прибыл в Рим для завершения перехода в Рому
14:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок Арсенала и сборной Армении Генрих Мхитарян завершает свой переход из лондонского клуба в римскую Рому.

Бывший футболист донецкого "Шахтера", а сейчас полузащитник лондонского "Арсенала", армянин Генрих Мхитарян, прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед подписанием соглашения с "Ромой".

Как информирует итальянский эксперт Джанлука ди Марцио, в течение следующих нескольких часов официально объявят детали трансфера.

Известно, что Мхитарян идет в аренду до конца сезона с опцией выкупа его трансфера.

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Итальянская пресса уже запестрела фотографиями с футболистом в аэропорту. "Генрих Михтарян прибыл в Рим ...", - пишет "Рома" на своей странице в Твиттере.

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К слову, Мхитарян прибыл в Рим как раз в разгар скандала вокруг возможного перехода в "Рому" лидера "Шахтера" бразильца Тайсона.

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ФК Рома, ФК Арсенал (Лондон), Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола.
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