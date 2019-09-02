Лукаку снова забивает и приносит Интеру победу над Кальяри (Видео)

Новости спорта:Миланский Интер одерживает вторую к ряду победу в первенстве Италии по футболу.

«Интер» обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Итоговый счёт матча — 2:1.

Кальяри — Интер 1:2

Голы: Жоао Педро, 50 — Мартинес, 25, Лукаку, 72 (с пенальти)

Кальяри: Ольсен — Писакане (Кастро, 74), Чеппителли, Клаван — Нандес, Рог, Наингголан (Чигарини, 85), Ионицэ, Пеллегрини — Черри (Симеоне, 46), Жоао Педро.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Раноккья, Шкриньяр — Кандрева (Годин, 79), Весино (Барелла, 69), Брозович, Сенси, Асамоа — Лукаку, Мартинес (Политано, 77).

Предупреждения: Наингголан, Чеппителли, Писакане, Ионицэ, Нандес — Брозович, Асамоа, Раноккья

«Интер» возглавил турнирную таблицу Серии А, набрав 6 очков и опережая «Ювентус» и «Торино» лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В параллельных матчах «Парма» в гостях со счётом 3:1 обыграла «Удинезе», а «Торино» — «Аталанту» (3:2). «Сассуоло» дома разгромил «Сампдорию» (4:1), «Дженоа» обыграл «Фиорентину» (2:1), а «Лечче» уступил «Вероне» (0:1).