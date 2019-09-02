Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Названа тройка финалистов в борьбе за награду "Игрок года ФИФА"
Названа тройка финалистов в борьбе за награду "Игрок года ФИФА"
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ
Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ

The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года

Смотрите фото (9)
The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года
15:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФИФА

Новости спорта:Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября в Милане.

  • 1

    Форварды туринского Ювентуса и каталонской Барселоны Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно, а также центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк попали в список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

    Международная федерация футбола проведет вручение наград The Best 23 сентября в Милане.

  • 2

    Также официальный сайт ФИФА назвал тройки претендентов на другие индивидуальные награды по результатам сезона-2018/19.

    FIFA Puskás Award (Лучший гол):

    - Лео Месси (Барселона, в ворота Бетиса),

    - Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, в ворота Расинга),

    - Даниель Жори (Дебрецен, в ворота Ференцвароша).

  • 3

    The Best FIFA Лучший вратарь:

    - Алиссон Бекер

    - Эдерсон

    - Марк-Андре Тер Штеген

  • 4

    The Best FIFA Лучший вратарь-женщина:

    - Кристиане Эндлер (ПСЖ, Чили)

    - Хедвиг Линдаль (Челси, Швеция)

    - Сари ван Веенендааль (экс-Арсенал, Нидерланды)

  • 5

    The Best FIFA Лучший тренер женской команды:

    - Жиль Эллис

    - Фил Невилл

    - Сарина Вигман

  • 6

    The Best FIFA тренер мужской команды:

    - Пеп Гвардиола

    - Юрген Клопп

    - Маурисио Почеттино

  • 7

    The Best FIFA Лучшая футболистка:

    - Люси Бронз

    - Алекс Морган

    - Меган Рапино

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФИФА, Милан, Лионель Месси, The Best, Вирджил Ван Дейк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри
02 "Противно смотреть": Алиев - о смене тренера в Динамо
03 Бывший соперник Усика: Ломаченко лучший боксер нашей эпохи
04 Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
05 Милан намерен подписать капитана Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь