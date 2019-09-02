The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года

Форварды туринского Ювентуса и каталонской Барселоны Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно, а также центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк попали в список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.
Международная федерация футбола проведет вручение наград The Best 23 сентября в Милане.
Также официальный сайт ФИФА назвал тройки претендентов на другие индивидуальные награды по результатам сезона-2018/19.
FIFA Puskás Award (Лучший гол):
- Лео Месси (Барселона, в ворота Бетиса),
- Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, в ворота Расинга),
- Даниель Жори (Дебрецен, в ворота Ференцвароша).
The Best FIFA Лучший вратарь:
- Алиссон Бекер
- Эдерсон
- Марк-Андре Тер Штеген
The Best FIFA Лучший вратарь-женщина:
- Кристиане Эндлер (ПСЖ, Чили)
- Хедвиг Линдаль (Челси, Швеция)
- Сари ван Веенендааль (экс-Арсенал, Нидерланды)
The Best FIFA Лучший тренер женской команды:
- Жиль Эллис
- Фил Невилл
- Сарина Вигман
The Best FIFA тренер мужской команды:
- Пеп Гвардиола
- Юрген Клопп
- Маурисио Почеттино
The Best FIFA Лучшая футболистка:
- Люси Бронз
- Алекс Морган
- Меган Рапино