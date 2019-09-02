The BEST от ФИФА: все претенденты 2019 года

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Форварды туринского Ювентуса и каталонской Барселоны Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно, а также центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк попали в список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Международная федерация футбола проведет вручение наград The Best 23 сентября в Милане.