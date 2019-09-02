Автор шедевра в ворота Динамо зажег в караоке после игры с киевлянами (Видео)

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Понедельник, 02.09.2019
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18:05 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Фейсбук ФК Заря

Новости спорта:Защитник луганской Зари Джоель Абу Ханна отметил забитый гол в ворота Динамо в караоке.

Джоель Абу Ханна испортил настроение всем болельщикам киевского "Динамо" перед уходом на перерыв в чемпионате.

 
 
 
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Публикация от uafootballcom (@uafootball_top)

А вот товарищам немца по команде его роскошный гол наоборот – очень даже поднял настроение.

После матча защитник порадовал одноклубников еще и великолепными вокальными данными.

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Футболист исполнил главную партию в дуэте с вратарем Николой Василем.

Напомним, вчера, 1 сентября, луганская Заря встречалась с киевским Динамо в рамках шестого тура первенства Украины по футболу и вырвала ничью, благодаря голу Абу в концовке игре.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Джоель Абу Ханна.
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