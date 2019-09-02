Автор шедевра в ворота Динамо зажег в караоке после игры с киевлянами (Видео)

Джоель Абу Ханна испортил настроение всем болельщикам киевского "Динамо" перед уходом на перерыв в чемпионате.
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А вот товарищам немца по команде его роскошный гол наоборот – очень даже поднял настроение.
После матча защитник порадовал одноклубников еще и великолепными вокальными данными.
Футболист исполнил главную партию в дуэте с вратарем Николой Василем.
Напомним, вчера, 1 сентября, луганская Заря встречалась с киевским Динамо в рамках шестого тура первенства Украины по футболу и вырвала ничью, благодаря голу Абу в концовке игре.