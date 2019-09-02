Автор шедевра в ворота Динамо зажег в караоке после игры с киевлянами (Видео)

Новости спорта:Защитник луганской Зари Джоель Абу Ханна отметил забитый гол в ворота Динамо в караоке.

Джоель Абу Ханна испортил настроение всем болельщикам киевского "Динамо" перед уходом на перерыв в чемпионате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от uafootballcom (@uafootball_top) 2 Сен 2019 в 6:52 PDT

А вот товарищам немца по команде его роскошный гол наоборот – очень даже поднял настроение.

После матча защитник порадовал одноклубников еще и великолепными вокальными данными.

Футболист исполнил главную партию в дуэте с вратарем Николой Василем.

Напомним, вчера, 1 сентября, луганская Заря встречалась с киевским Динамо в рамках шестого тура первенства Украины по футболу и вырвала ничью, благодаря голу Абу в концовке игре.