Турецкий гранд подписал экс-хавбека Баварии

Новости спорта:Бывший футболист Баварии Луис Густаво перебрался в турецкий чемпионат.

Бразильский опорный полузащитник Луис Густаво продолжит карьеру в чемпионате Турции. 32-летний футболист подписал контракт с Фенербахче на четыре года.

L U I Z G U S T A V O. pic.twitter.com/QwWHKwcew9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2019

О том, сколько получит Марсель за своего полузащитника, не сообщается.

В текущем сезоне Густаво провел три матча за Марсель в Лиге 1.

Луис Густаво является воспитанником бразильского клуба Коринтианс Алагоано. В Европе, помимо Марселя, игрок также выступал за Хоффенхайм, Баварию и Вольфсбург. Кроме того, Густаво также сыграл 41 матч за национальную сборную Бразилии и отметился двумя забитыми голами.