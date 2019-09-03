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Турецкий гранд подписал экс-хавбека Баварии

Турецкий гранд подписал экс-хавбека Баварии
06:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист Баварии Луис Густаво перебрался в турецкий чемпионат.

Бразильский опорный полузащитник Луис Густаво продолжит карьеру в чемпионате Турции. 32-летний футболист подписал контракт с Фенербахче на четыре года.

О том, сколько получит Марсель за своего полузащитника, не сообщается.

В текущем сезоне Густаво провел три матча за Марсель в Лиге 1. 

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Луис Густаво является воспитанником бразильского клуба Коринтианс Алагоано. В Европе, помимо Марселя, игрок также выступал за Хоффенхайм, Баварию и Вольфсбург. Кроме того, Густаво также сыграл 41 матч за национальную сборную Бразилии и отметился двумя забитыми голами.

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ФК Фенербахче, ФК Марсель, Футбол, Новости футбола, Луис Густаво.
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