Тренировка сборной Украины: с Ярмоленко, но без Коноплянки и Бойко (Фото)

1 В первый же день своего сентябрьского сбора накануне матчей против Литвы и Нигерии наша национальная команда провела открытую для болельщиков и СМИ тренировку на поле столичного НСК "Олимпийский".

2 В тренировке, которая началась из общих беговых упражнений, приняли участие 23 футболиста.

3 Наставник нашей команды Андрей Шевченко, отсутствие Евгения Коноплянки связана с личными делами исполнителя. Он в это время оформлял переход в Шахтер.

4 А вот голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко присутствовал на НСК, но лишь наблюдал за занятиями партнеров. У вратаря обострения боли в спине. Завтра главный врач сборной Артур Глущенко поедет вместе с футболистом на МРТ, которое даст информацию для определения тактики и длительности лечения.

5 В последующие дни, 3-го и 4 сентября, национальная команда будет тренироваться на натуральном поле НТК им. В. Банникова, а 5-го числа проведет занятия на искусственном газоне в Ирпене под Киевом.

6 Такая тренировка необходимо, поскольку отборочный поединок с Литвой в Вильнюсе будет проходить именно на искусственном покрытии.

7 Матч против Литвы состоится в рамках отбора к Евро-2020 (7 сентября, Вильнюс), а товарищеская встреча с Нигерией - 10 сентября, Днепр.

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