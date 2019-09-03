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Тренировка сборной Украины: с Ярмоленко, но без Коноплянки и Бойко (Фото)

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Тренировка сборной Украины: с Ярмоленко, но без Коноплянки и Бойко (Фото)
08:29 Сегодня Телеграф УАФ Фото: УАФ

Новости спорта:Национальная сборная Украины собралась в Киеве на первый осенний сбор.

  • 1

    В первый же день своего сентябрьского сбора накануне матчей против Литвы и Нигерии наша национальная команда провела открытую для болельщиков и СМИ тренировку на поле столичного НСК "Олимпийский".

  • 2

    В тренировке, которая началась из общих беговых упражнений, приняли участие 23 футболиста.

  • 3

    Наставник нашей команды Андрей Шевченко, отсутствие Евгения Коноплянки связана с личными делами исполнителя. Он в это время оформлял переход в Шахтер.

  • 4

    А вот голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко присутствовал на НСК, но лишь наблюдал за занятиями партнеров. У вратаря обострения боли в спине. Завтра главный врач сборной Артур Глущенко поедет вместе с футболистом на МРТ, которое даст информацию для определения тактики и длительности лечения.

  • 5

    В последующие дни, 3-го и 4 сентября, национальная команда будет тренироваться на натуральном поле НТК им. В. Банникова, а 5-го числа проведет занятия на искусственном газоне в Ирпене под Киевом. 

  • 6

    Такая тренировка необходимо, поскольку отборочный поединок с Литвой в Вильнюсе будет проходить именно на искусственном покрытии.

  • 7

    Матч против Литвы состоится в рамках отбора к Евро-2020 (7 сентября, Вильнюс), а товарищеская встреча с Нигерией - 10 сентября, Днепр.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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