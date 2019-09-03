"Не вина Хацкевича": Михайленко о том, почему Русин и Супряга не заиграли в Динамо

Новости спорта:Украинский наставник встал на сторону Александра Хацкевича в вопросе молодых футболистов.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко высказался касательно молодых игроков киевского Динамо Назария Русина и Владислава Супряги, которые играют на правах аренды в Заре и его в днепровском клубе соответственно.

"Не нужно сравнивать задачи, которые стоят перед нами и задачи, которые были у Хацкевича в Динамо. Если у нас есть время развивать Супрягу, ждать его прогресса после даже откровенно провальных матчей, то у Хацкевича такой возможности не было.

То, что Владу не удалось в Динамо, на это есть причины. Я был в похожей ситуации. Мне было 20 лет, я не играл и винил тренера. Я в другой ситуации сейчас, и принимал сторону Хацкевича.

То, что не получилось у Супряги или Русина в Динамо, это проблема ребят. Тренер не враг себе, он не будет ставить игрока, который не готов. И времени развивать ребят, когда у тебя задача - групповой этап Лиги чемпионов, нет" - рассказал специалист в рамках программы Профутбол.