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Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер

Шахтер внес новичков в заявку на сезон Favbet Лиги

Шахтер внес новичков в заявку на сезон Favbet Лиги
09:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Шахтер заявил на чемпионат Украины двух новичков, подписанных в последний день трансферного окна.

Шахтер заявил на чемпионат Украины двух новичков, подписанных в последний день трансферного окна, Евгения Коноплянку и Витао.

Коноплянка будет выступать в Favbet Лиге под 15-м номером, Витао — под 49-м.

Напомним, полузащитник Евгений Коноплянка вчера перешел из Шальке в Шахтер. Соглашение с игроком сборной Украины рассчитано на 3 года.

Летом Коноплянкой активно интересовался Бешикташ, однако сделка по переходу украинца в турецкий клуб сорвалась в августе. Кроме Бешикташа, среди претендентов на Евгения назывались Рома и Сампдория.

Полузащитник покинул Украину летом 2015 года, когда перешел из Днепра в Севилью. Однако в Испании Коноплянка заиграть так и не сумел и спустя год перебрался в Шальке на правах аренды.

В 2017 году Кобальтовые выкупили у Севильи контракт украинца за 12,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Коноплянка не проходил в основу Шальке, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за Кобальтовых.

Бразильский защитник Витао присоединился к донецкому Шахтеру, подписав контракт на 5 лет. Финансовые стороны сделки не разглашаются.

19-летний Витао играет на позиции центрального защитника и является капитаном сборной U-20, но пока не дебютировал за основную команду Палмейраса. Отметим, что в конце января донецкий клуб покинул основной центральный защитник Ярослав Ракицкий.

Шахтер в зимнее трансферное окно приобрел игрока молодежной сборной Бразилии Маркоса Антонио, защитника Валерия Бондаренко и хавбека Манора Соломона.

На данный момент Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице Favbet Лиги. Горняки на 7 очков опережают идущую второй Десну. В следующем матче, 14 сентября, команда Луиша Каштру сыграет против Зари.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Витао.
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