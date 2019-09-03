Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором

Новости спорта:Компания Эпицентр К и Украинская ассоциация футбола подписали договор.

Компания Эпицентр К и Украинская ассоциация футбола подписали договор, согласно которому Эпицентр К стал титульным спонсором национальной сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Эпицентр уже второй раз становится титульным спонсором сборной Украины. Первый договор о сотрудничестве между УАФ (тогда ФФУ) и сетью торговых центров Эпицентр был подписан в 2013 году.

«Срок нового контракта — 3,5 года, что позволит сборной спокойно подготовиться к таким важным событиям, как ЧЕ-2020 и ЧМ-2022.

Кроме того, мы запланировали немало сюрпризов и подарков для футбольных фанатов», — сказал основатель ООО Эпицентр К, вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Герега.