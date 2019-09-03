Сегодня Динамо U-19 узнает соперника в Юношеской Лиге УЕФА

Новости спорта:Команда сыграет в турнире в качестве чемпиона страны в своей возрастной категории.

В сезоне 2019/2020 Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" U-19 выступит в качестве чемпиона национального первенства.

В отличие от "Пути Лиги чемпионов", который полностью копирует группы взрослой Лиги чемпионов, осенняя стадия "Пути национальных чемпионов" состоит из двух раундов плей-офф.

Матчи первого раунда состоятся 2 и 23 октября, второго – 6 и 27 ноября.

Жеребьевка этих стадий состоится в швейцарском Ньоне во вторник. Начало - в 15:00 по киевскому времени.

32 клуба не будут делиться согласно посеву, однако будет осуществлено распределение по географическому принципу на четыре группы.

В первом раунде потенциальными соперниками «Динамо» являются "Маккаби" Петах-Тиква (Израиль), "Вииторул" (Румыния), "Лудогорец" (Болгария), "Астана"(Казахстан), "Домжале" (Словения), "Слован" Братислава (Словакия), "Шкендия" (Македония).