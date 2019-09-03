Украинский середняк подписал французского футболиста

Новости спорта:Ворскла подписала молодого француза Пап-Альюна Ндиайе.

Согласно информации с официального сайта Ворсклы, полтавский клуб договорился о контракт с 21-летний французом Пап-Альюном Ндиайе.

201-сантиметровый защитник в Украину перебирается с испанского Лорка Депортиво.

"Очень рад оказаться в Ворскле. Я поражен, насколько здесь все хорошо организовано, отлажен тренировочный процесс. Еще хотел бы поблагодарить ребят, которые тепло меня приняли, во всем помогают. Больше всего общаюсь с франкоязычным Кане, а еще с Мартыненко и капитаном Чеснаковым. Переезд в Украину – новый жизненный и карьерный этап для меня. Хочу принести максимум пользы команде, и расти вместе с ней", – заявил Ндиайе.

Он является воспитанником Валенсьенна, а также играл за резервные команды итальянских Бари и Болоньи.