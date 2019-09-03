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Украинская спортсменка перешла во французский клуб
17:45 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ФК Реймс

Новости спорта:Футболистка Дарья Кравец пополнила состав Реймса.

Украинская футболистка Дарья Кравец продолжит карьеру в Реймсе. Детали контракта с 25-летней защитницей не сообщаются.

"Я посетила тренировочную базу и встретилась с тренером. Его личность и слова убедили меня. Я хочу развиваться в лучшем, по моему мнению, чемпионате Европы. В клубе очень сплоченный спортивный проект", - поделилась эмоциями Дарья.

Последним клубом украинки был израильский Маккаби Кирьят-Гат. Также она выступала за казахстанский БИИК-Казыгурт, российские Зоркий и Мордовочку, украинские Жилстрой-2, Нефтехимик Калуш, Легенду и Спартак(оба клуба — из Чернигова).

Украинец стал чемпионом Швеции

Также имеет опыт выступлений за сборную Украины и в женской Лиге чемпионов. К слову, за Реймс играет ещё одна украинка Татьяна Романенко.

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Новости футбола, Женский футбол, ФК Реймс, Дарья Кравец.
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