Форвард Реала Азар покинул расположение сборной Бельгии

Новости спорта:Атакующий футболист мадридского Реала Эден Азар покинул расположение национальной сборной Бельгии.

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Азара по-прежнему беспокоит мышечное повреждение бедра, которое он получил 16 августа на тренировке.

Форвард прошёл несколько медицинских тестов в расположении бельгийской национальной команды, после чего было решено освободить игрока от выступлений за сборную в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (6 сентября) и Шотландии (9 сентября).

Ожидается, что Эден Азар успеет восстановиться к матчу 4-го тура Примеры с «Леванте», который состоится 14 сентября.

Также из-за травмы расположение сборной Бельгии покинул брат Эдена, нападающий дортмундской «Боруссии» Торган Азар.