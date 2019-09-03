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Женская сборная Украины с крупного поражения начала отбор на Евро-2021

Женская сборная Украины с крупного поражения начала отбор на Евро-2021
19:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Женская сборная Украины в стартовом матче отбора на Евро-2021 крупно проиграла сборной Германии.

В своем стартовом матче отборочного турнира Евро-2021 во Львове женская сборная Украины проиграла Германии со счетом 0:8.

Несмотря на сильнейший состав, в котором вышли в том числе игроки мадридского Атлетико Ольга Овдийчук и Натия Панцулая, нападающая теперь уже французского Реймса Дарья Кравец, а также лучший игрок минувшего украинского сезона, капитан сборной Дарья Апанащенко, противостоять одной из лучших команд планеты оказалось слишком сложно, и единственное, что радует, в первом матче группы Германия обыграла Черногорию со счетом 10:0...

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Не обращая внимания на счет, стоит отметить голкипера нашей команды Катерину Самсон, которая неоднократно спасала ворота от верных голов и даже отразила пенальти.

Следующий матч украинки сыграют против того же соперника на выезде 5 октября.

Помимо Украины и Германии, в группе I сыграют женские сборные Греции, Ирландии и Черногории.

В финальный турнир Евро-2021, который пройдет в Англии, напрамую попадут, помимо хозяек, победительницы девяти отборочных групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Остальные шесть команд, занявших вторые места, разыграют в плей-офф оставшиеся три путевки.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Женская сборная Украины, Женский футбол, ЧЕ-2021 по футболу.
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