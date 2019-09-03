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Защитник МЮ не сыграет за сборную Англии в матчах отбора на Евро-2020

Защитник МЮ не сыграет за сборную Англии в матчах отбора на Евро-2020
20:10 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Крайний защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака не сыграет в ближайших поединках сборной Англии.

Молодой фланговый защитник не поможет "Трем львам" в ближайших матчах квалификации к Евро-2020. Об этом сообщает официальный твиттер сборной Англии.

Ван-Биссака получил дебютный вызов в команду Гарета Саутгейта, однако в сентябре не сможет сыграть премьерный матч за национальную команду. На пути защитнику МЮ станет травма спины. Как следствие, Ван-Биссака вернется в расположение клуба, а на его место тренерский штаб сборной решил никого не вызывать.

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Отметим, что в течение недели сборная Англии сыграет два матча отбора к чемпионату Европы-2020: с командой Болгарии подопечные Саутгейта сыграют 7 сентября, против Косово – 10 сентября.

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Сборная Англии, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Аарон Ван-Биссака.
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