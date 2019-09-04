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ФИФА представила логотип чемпионата мира-2022 в Катаре (Видео)

ФИФА представила логотип чемпионата мира-2022 в Катаре (Видео)
07:54 Сегодня Телеграф

Новости спорта:ФИФА представила логотип следующего чемпионата мира, который пройдет в 2022 году.

ФИФА представила логотип следующего чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Официальная церемония состоялась сегодня в Дохе.

Изогнутые линии логотипа представляют волнистость пустынных дюн, а непрерывная петля изображает число восемь, что означает, и восемь удивительных стадионов, на которых будут проходить матчи мирового первенства, и символ бесконечности.

Дизайн логотипа включает в себя поразительные элементы местной арабской культуры, а также отдает дань событию, которое связывает и охватывает весь мир.

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Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Мировое первенство пройдет с участием 32 команд.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, ЧМ-2022 в Катаре.
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