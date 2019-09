ФИФА представила логотип чемпионата мира-2022 в Катаре (Видео)

ФИФА представила логотип следующего чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Официальная церемония состоялась сегодня в Дохе.

Изогнутые линии логотипа представляют волнистость пустынных дюн, а непрерывная петля изображает число восемь, что означает, и восемь удивительных стадионов, на которых будут проходить матчи мирового первенства, и символ бесконечности.

Дизайн логотипа включает в себя поразительные элементы местной арабской культуры, а также отдает дань событию, которое связывает и охватывает весь мир.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0