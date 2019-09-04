Легенда МЮ может возглавить женскую сборную

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10:14 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Фил Невилл может стать главным тренером женской сборной США

Бывший универсал Манчестер Юнайтед и Эвертона Фил Невилл может стать главным тренером женской сборной США. В данный момент он работает с английскими футболистками.

42-летний специалист может перебраться за океан, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, Невилл-младший – один из претендентов на вакантную должность наставника женской сборной США. Там он может заменить Джил Эллис, которая после триумфального ЧМ-2019 решила покинуть национальную команду. Сам Невилл уже успел заявить, что сейчас сосредоточен на работе с английского командой.

К слову, Фил Невилл начал тренерскую деятельность в 2015 году, когда временно исполнял обязанности наставника Солфорда. Позже он был ассистентом своего брата Гари в испанской Валенсии, а с 2018-го перешел в женский футбол и возглавил сборную Англии. На Мундиале в этом году англичанки под его руководством финишировали 4-ми.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Фил Невилл, Женская сборная США.
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