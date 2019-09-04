Динамо выпустило фильм в честь юбилея Григория Суркиса (Видео)

Киевское "Динамо" на своей клубной странице в Youtube выпустило документальный фильм, который посвящен 70-летию Григория Суркиса. Короткометражка получила название "Эпоха Суркиса".