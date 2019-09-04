Скачать
Среда, 04.09.2019
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Ломаченко вручили именные часы "Loma": он их подарил отцу (Фото, Видео)
Ломаченко вручили именные часы "Loma": он их подарил отцу (Фото, Видео)
Клубы топ-5 чемпионатов потратили на летние трансферы более 5 млрд евро
Клубы топ-5 лиг потратили на летние трансферы более 5 млрд евро

Самбрано готов бороться за место в основе Динамо

Самбрано готов бороться за место в основе Динамо
11:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Карлос Самбрано выразил готовность бороться за место в основе киевского клуба.

Защитник «Динамо» Карлос Самбрано выразил готовность бороться за место в основе киевского клуба.

«У меня все еще был контракт с «Динамо», я просто работал над некоторыми вариантами [продолжения карьеры], которые, к сожалению, не реализовались.

Мой агент сказал мне, что я попал в заявку клуба, это хорошо.

Несмотря на отсутствие игровой практики, это отличный вызов для меня. Я знаю, что могу дать [команде]», — сказал Самбрано.

30-летний перуанец перешел в «Динамо» в январе 2018 года на правах свободного агента из «Рубина». С того времени он трижды попадал в предматчевую заявку киевского клуба, но так и не дебютировал за основную команду.

В завершившемся сезоне футболист играл на правах аренды за «Базель». На его счету 1 гол в 9 матчах. Полная статистика здесь.

Ранее сообщалось и об интересе к Самбрано со стороны «Фенербахче», «Галатасарая», франкфуртского «Айнтрахта» и «Майнца».

Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до конца 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Карлос Самбрано, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
02 Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
03 Генри Сехудо: Ломаченко может преклонить колени передо мной
04 Свитолина узнала соперницу по полуфиналу US Open (Фото, Видео)
05 Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь