Самбрано готов бороться за место в основе Динамо

Новости спорта:Карлос Самбрано выразил готовность бороться за место в основе киевского клуба.

Защитник «Динамо» Карлос Самбрано выразил готовность бороться за место в основе киевского клуба.

«У меня все еще был контракт с «Динамо», я просто работал над некоторыми вариантами [продолжения карьеры], которые, к сожалению, не реализовались.

Мой агент сказал мне, что я попал в заявку клуба, это хорошо.

Несмотря на отсутствие игровой практики, это отличный вызов для меня. Я знаю, что могу дать [команде]», — сказал Самбрано.

30-летний перуанец перешел в «Динамо» в январе 2018 года на правах свободного агента из «Рубина». С того времени он трижды попадал в предматчевую заявку киевского клуба, но так и не дебютировал за основную команду.

В завершившемся сезоне футболист играл на правах аренды за «Базель». На его счету 1 гол в 9 матчах. Полная статистика здесь.

Ранее сообщалось и об интересе к Самбрано со стороны «Фенербахче», «Галатасарая», франкфуртского «Айнтрахта» и «Майнца».

Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до конца 2021 года.