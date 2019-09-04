"Столько информации": как Алиев на тренера учится (Фото, Видео)

Новости спорта:34-летний экс-игрок Динамо Александр Алиев поделился впечатлениями от тренерских курсов.

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев пошел на тренерские курсы, которые проходят на «Оболонь Арене» в Киеве.

Алиев опубликовал в Instagram видео тренировки, снятое во время учебного процесса. Экс-футболист на видео обращается к Артему Федецкому со словами: «Федя, делай что-то, тебе нужнее!», а затем говорит в камеру: «А вот и работа пошла!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram А вот и тренировка Публикация от Алиев Саша88 (@aliev_sasha88) 3 Сен 2019 в 5:43 PDT

Фото с курсов

В 2018 году Алиев уже получил тренерский опыт, когда был наставником аматорского клуба ФК «Хмельницкий». Ныне вместе с Алиевым за партой целый год будут обучаться многие известные украинские экс-футболисты: Алексей Гай, Илья Галюза, Алексей Годин, Анатолий Диденко, Андрей Дикань, Николай Ищенко, Олег Красноперов, Адриан Пуканыч, Артем Федецкий, Вячеслав Чечер, Александр Чижов и Олег Шелаев.