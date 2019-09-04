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Бланко-Лещук вернулся в Карпаты (Видео)

Бланко-Лещук вернулся в Карпаты (Видео)
18:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Густаво Бланко-Лещук посетил львовский футбольный клуб “Карпаты”.

Нападающий турецкого клуба “Антальяспор” (Анталья) 27-летний аргентинский футболист Густаво Бланко-Лещук посетил львовские “Карпаты”.

Бывший игрок “зелено-белых” в августе подписал контракт с турецким “Антальяспором” и решил попрощаться со львовской командой, где началась его украинская карьера. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Карпаты”.

“Этот этап был особенным не только из-за корней Бланко-Лещука. В “Карпатах” он получил уверенность и доверие и отплатил за это забитыми голами”, - говорится в сообщении.

Напомним, 27-летний аргентинский футболист Густаво Бланко-Лещук играл за львовский футбольный клуб “Карпаты” в 2016-2017 годах, после чего 2 года выступал за донецкий “Шахтер”.

Напомним, вчера стало известно, что новым главным тренером "Карпат" стал Роман Санжар. В тренерский штаб Санжара вошли Алексей Змиевский (старший тренер) и Станислав Тищенко (тренер вратарей).

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ФК Карпаты, УПЛ, Новости спорта, Густаво Бланко-Лещук.
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