Сборная Украины приглашает болельщиков на тренировку в Днепре

Новости спорта:Начало занятия национальной команды в Днепре в 19:00.

Сборная Украины накануне товарищеского матча с Нигерией проведет открытую тренировку на стадиона Днепр-Арена в Днепре, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Начало 9 сентября в 19:00, вход на трибуну для зрителей будет открыт с 18:30.

Матч против Нигерии команда Андрея Шевченко проведет 10 сентября. За 3 дня до этого сине-желтые встретятся с Литвой в Вильнюсе в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

Против Нигерии Украина впервые в истории сыграет в белой форме.

После четырех туров отбора сборная Украины занимает первое место в своей группе с десятью очками. Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0) и победила Сербию (5:0).