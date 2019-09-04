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Сборная Украины приглашает болельщиков на тренировку в Днепре

Сборная Украины приглашает болельщиков на тренировку в Днепре
19:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УАФ

Новости спорта:Начало занятия национальной команды в Днепре в 19:00.

Сборная Украины накануне товарищеского матча с Нигерией проведет открытую тренировку на стадиона Днепр-Арена в Днепре, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Начало 9 сентября в 19:00, вход на трибуну для зрителей будет открыт с 18:30.

Матч против Нигерии команда Андрея Шевченко проведет 10 сентября. За 3 дня до этого сине-желтые встретятся с Литвой в Вильнюсе в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

Против Нигерии Украина впервые в истории сыграет в белой форме.

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После четырех туров отбора сборная Украины занимает первое место в своей группе с десятью очками. Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0) и победила Сербию (5:0).

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Сборная Украины, Сборная Литвы, Новости футбола, УАФ.
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