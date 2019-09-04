Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)

Новости спорта:Александер Чеферин уже в третий раз приезжает в Украину.

Сегодня, 4 сентября, в Киев с двухдневным визитом прибыл президент УЕФА Александер Чеферин. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В аэропорту высокого гостя встретил президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, который лично пригласил руководителя европейского футбольного союза посетить Украину во время недавних мероприятий УЕФА, которые проходили в Монако.

По словам Андрея Павелко, визит президента УЕФА очень насыщенный и важный для украинского футбола.

Напомним, что это уже третье посещение Украины Александером Чеферином в статусе президента УЕФА. В прошлый раз высокий гость побывал в Киеве во время проведения финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА в мае 2018 года.