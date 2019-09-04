Коноплянка заявлен в Лигу чемпионов

Новости спорта:Первый матч ЛЧ «Шахтер» сыграет в Харькове 18 сентября против «Манчестер Сити».

Новички «Шахтера» вингер Евгений Коноплянка и центральный защитник Витао вошли в заявочный список команды на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает сайт УЕФА.

В то же время покинули список «Шахтера» два бразильца: ушел в аренду в «Спортинг» полузащитник Фернандо и травмирован хавбек Майкон.

Ранее Коноплянку и Витао также заявили за «Шахтер» на матчи чемпионата УПЛ. Украинец перешел из «Шальке», а бразилец - из «Палмейраса».

В группе Лиги чемпионов команда Луиша Каштру сыграет с «Манчестер Сити», «Аталантой» и загребским «Динамо». Первый матч «Шахтер» сыграет в Харькове 18 сентября против «Манчестер Сити».