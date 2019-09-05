Отец украинского футболиста пропал без вести в Крыму

Новости спорта:Отец Александра Каплиенко почти месяц не выходит на связь.

Игрок тбилисского Динамо украинский легионер Александр Каплиенко сообщил, что его отец пропал в Крыму.

"Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08.1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10.08.2019. Последние место нахождения в Симферополе – место его работы.

Он уехал в Севастополь, но по истечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться. Позвонили на его работу, напарник сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки не отвечает", – написал Каплиенко в Инстаграм.

Каплиенко попросил распространить это сообщение, особенно тех, кто проживает в Крыму.